Япония заявила протест России из-за прокладки оптоволокна на Курилы

ТОКИО, 11 июн — РИА Новости. Прокладка оптоволоконного кабеля от Сахалина в сторону "северных территорий" (как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи – ред.), противоречит позиции Японии и вызывает глубокое сожаление, страна заявила протест, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.

"Прежде всего, такого рода деятельность, опирающаяся на не имеющий законных оснований захват (островов – ред.), не совпадает с позицией Японии и вызывает глубокое сожаление. По дипломатическим каналам мы донесли позицию нашей страны до России и Китая и заявили протест. Важно решение проблемы северных территорий как таковой. Правительство Японии продолжит упорно вести переговоры с Россией о решении проблемы принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора", — сказал Суга.

Он пояснил, что протест был передан через посольство Японии в России в МИД России 7 июня.

Заявление Суги примечательно тем, что в последнее время на фоне активно развивающихся двусторонних контактов, прежде всего на высшем уровне, японские правительственные чиновники воздерживались от употребления слов "незаконный захват" в отношении этих островов.

Россия 5 июня уведомила Японию о своем намерении начать 10 июня прокладку подводного оптоволоконного кабеля от Сахалина в сторону южных Курил. В качестве партнера российской стороны выступает крупная китайская компания. В этой связи протест был заявлен и китайской стороне.

Как сообщалось ранее, "Ростелеком" намерен уже к концу года завершить прокладку подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от Сахалина на Курильские острова в рамках реализации программы развития Дальнего Востока. Цель проекта – создание на Дальнем Востоке современной инфраструктуры.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.