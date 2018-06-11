РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Япония заявила протест России из-за прокладки оптоволокна на Курилы

07:5711.06.2018
(обновлено: 08:24 11.06.2018)
5279842
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкНа Курилах. Архивное фотоНа Курилах. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк

ТОКИО, 11 июн — РИА Новости. Прокладка оптоволоконного кабеля от Сахалина в сторону "северных территорий" (как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи – ред.), противоречит позиции Японии и вызывает глубокое сожаление, страна заявила протест, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 26 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Японская бизнес-миссия посетит Курилы во второй половине 2018 года
"Прежде всего, такого рода деятельность, опирающаяся на не имеющий законных оснований захват (островов – ред.), не совпадает с позицией Японии и вызывает глубокое сожаление. По дипломатическим каналам мы донесли позицию нашей страны до России и Китая и заявили протест. Важно решение проблемы северных территорий как таковой. Правительство Японии продолжит упорно вести переговоры с Россией о решении проблемы принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора", — сказал Суга.

Он пояснил, что протест был передан через посольство Японии в России в МИД России 7 июня.

Заявление Суги примечательно тем, что в последнее время на фоне активно развивающихся двусторонних контактов, прежде всего на высшем уровне, японские правительственные чиновники воздерживались от употребления слов "незаконный захват" в отношении этих островов.

Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Токио выразил Москве сожаление из-за прокладки линии связи на Курилы
Россия 5 июня уведомила Японию о своем намерении начать 10 июня прокладку подводного оптоволоконного кабеля от Сахалина в сторону южных Курил. В качестве партнера российской стороны выступает крупная китайская компания. В этой связи протест был заявлен и китайской стороне.

Как сообщалось ранее, "Ростелеком" намерен уже к концу года завершить прокладку подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от Сахалина на Курильские острова в рамках реализации программы развития Дальнего Востока. Цель проекта – создание на Дальнем Востоке современной инфраструктуры.

Владимир Путин и Синдзо Абэ во время встречи. 26 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Абэ призвал заключить мирный договор с Россией при нынешнем поколении‍
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Комментировать
В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
goldmikron
Пора перестать заигрывать с Японией на тему островов, результат этих заигрываний - повышенная наглость и убежденность в возможности получения островов. Поведение Японии оскорбительно и должно быть резко осуждено со стороны, как России, так и Китая.
Ни одна страна мира, из известных мне, будучи серьезным участником политических процессов в современном мире, даже близко не допустила бы возможности подобных переговоров. Этот так называемый "мирный" договор гроша ломанного не стоит, и ничего не даст России.
08:15
11.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Камиль Юсупов
Да пусть японцы бухтят на здоровье!На Курилы они попадут только когда Япония войдет в состав России и никак не раньше!
08:29
11.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена