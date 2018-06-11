В Сингапуре завершилась встреча Трампа с премьером страны

СИНГАПУР, 11 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел в понедельник встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном в его резиденции, после чего оба лидера продолжили общение за обедом.

Прямая трансляция из резиденции главы сингапурского правительства идет в международном пресс-центре, открытом к саммиту лидеров США и КНДР. Детали встречи Трампа и Ли пока не сообщаются. Они сами после завершения встречи воздержались от общения с прессой, просто попозировав фотографам и пожав друг другу руки.

Встреча состоялась накануне запланированных на 12 июня переговоров Трампа с Ким Чен Ыном. Лидер КНДР тоже встречался с премьером Сингапура днем ранее.

Сингапур предоставил площадку для переговоров Трампа и Кима. Ранее сообщалось, что выбор пал на эту страну, потому что у нее есть опыт подобных мероприятий, а также потому, что она хорошо подходит на роль нейтральной, третьей стороны в этом процессе.