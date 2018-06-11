Глава МИД Сингапура сообщил о встрече с северокорейским коллегой

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан сообщил о встрече с северокорейским коллегой Ли Ён Хо.

"Рад видеть главу МИД КНДР Ли Ён Хо для короткой встречи здесь в МИД, спустя всего четыре дня после того, как он любезно принимал меня в Пхеньяне", — заявил Балакришнан в своем микроблоге Twitter

На 12 июня в Сингапуре запланирован первый в истории саммит США и КНДР, на котором состоится встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений с КНДР, и не исключил возможность подписания мирного договора с Пхеньяном, однако добавив, что США не смогут принять отказ Пхеньяна от полной денуклеаризации, а в противном случае санкции и давление мирового сообщества на Пхеньян будут усиливаться.

В свою очередь южнокорейская газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на осведомленные дипломатические источники сообщала, что Пхеньян при подготовке к саммиту потребовал от Вашингтона установить дипломатические отношения и снять санкции с КНДР. В настоящий момент между странами не существует формальных отношений со времен войны на Корейском полуострове и не подписан мирный договор, который мог бы положить конец формальному состоянию войны.

Ранее КНДР взорвала три из четырех тоннеля на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания. При этом Трамп в тот же день объявил об отказе от встречи с лидером КНДР, однако через сутки заявил, что подготовка к ней продолжается.