Глава МИД Китая предостерег ШОС от замыкания в узкую группировку

ПЕКИН, 11 июн — РИА Новости. Шанхайская организации сотрудничества (ШОС) должна и дальше придерживаться своих основополагающих принципов, не замыкаться в узкую группировку и не заниматься геополитическими играми, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, подводя итоги саммита ШОС.
"Все страны-участницы организации должны и дальше придерживаться "шанхайского духа", высоко нести знамя мирного развития и сотрудничества, не замыкаться в маленькую группировку, отгораживаясь от других, не заниматься мелочными расчетами геополитических игр. Необходимо содействовать строительству международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости и взаимной выгоде", — заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
Он подчеркнул, что ШОС должна придерживаться принципов, которые были заложены во время создания организации, в частности, ненаправленности против других стран и международных организаций.
"Мы считаем, что ШОС должна поддерживать здоровое и стабильное развитие, неуклонно выполнять общий консенсус, достигнутый руководителями стран на саммите в Циндао", — добавил китайский министр.
Лидеры также подписали решение об утверждении антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2018-2023 годы и программу действий по ее выполнению. По итогам саммита принято и информационное сообщение, которое также было подписано лидерами стран-членов организации.