Глава МИД Китая предостерег ШОС от замыкания в узкую группировку

ПЕКИН, 11 июн — РИА Новости. Шанхайская организации сотрудничества (ШОС) должна и дальше придерживаться своих основополагающих принципов, не замыкаться в узкую группировку и не заниматься геополитическими играми, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, подводя итоги саммита ШОС.

Заседание глав государств Шанхайской организации сотрудничества состоялось в китайском Циндао 9-10 июня.

"Все страны-участницы организации должны и дальше придерживаться "шанхайского духа", высоко нести знамя мирного развития и сотрудничества, не замыкаться в маленькую группировку, отгораживаясь от других, не заниматься мелочными расчетами геополитических игр. Необходимо содействовать строительству международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости и взаимной выгоде", — заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Он подчеркнул, что ШОС должна придерживаться принципов, которые были заложены во время создания организации, в частности, ненаправленности против других стран и международных организаций.

"Мы считаем, что ШОС должна поддерживать здоровое и стабильное развитие, неуклонно выполнять общий консенсус, достигнутый руководителями стран на саммите в Циндао", — добавил китайский министр.

По итогам прошедшего в Циндао саммита лидерами стран-членов организации было принято 17 документов. В их числе, в частности, решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении плана действий на 2018-2022 годы по реализации положений договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС и документ об утверждении программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы.

Лидеры также подписали решение об утверждении антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2018-2023 годы и программу действий по ее выполнению. По итогам саммита принято и информационное сообщение, которое также было подписано лидерами стран-членов организации.