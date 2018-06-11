МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Мария Гайдар решила сложить с себя полномочия депутата Одесского областного совета, передает УНИАН со ссылкой на проект решения регионального представительного органа.

"Досрочно прекратить полномочия депутата Одесского областного совета Гайдар М.Е., избранного в многомандатном избирательном округе по избирательным списком Одесской территориальной организации партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", — говорится в документе.

Уточняется, что решение будет принято с учетом личного заявления Гайдар. Очередная сессия облсовета запланирована на следующую неделю.

Мария Гайдар была в команде Михаила Саакашвили, назначенного в 2015 году главой Одесской областной госадминистрации. В том же году президент Петр Порошенко подписал указ о предоставлении Гайдар гражданства.