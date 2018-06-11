МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа на второй раунд саммита в Пхеньян в июле, сообщает южнокорейская газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на осведомленные источники.
В свою очередь агентство Киодо сообщает, что если переговорный процесс будет проходить благополучно, возможен третий раунд саммита — в Вашингтоне в сентябре.
Требования КНДР
По данным источников "Чунан Ильбо", Пхеньян при подготовке к саммиту в Сингапуре потребовал от Вашингтона установить дипломатические отношения и снять с КНДР санкции.
Саммит в Сингапуре
На первом в истории саммите США и КНДР, который запланирован на 12 июня в Сингапуре, состоится встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. После обострения отношений, вызванного продолжающимися ракетно-ядерными испытаниями в КНДР, Пхеньян объявил о готовности взять курс на денуклеаризацию, и две страны договорились начать подготовку к встрече на высшем уровне.
Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений с КНДР, и не исключил возможность подписания мирного договора с Пхеньяном, однако добавил, что США не смогут принять отказ Северной Кореи от полной денуклеаризации, а в противном случае санкции и давление мирового сообщества на Пхеньян будут усиливаться.