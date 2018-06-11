Трамп вновь раскритиковал Трюдо

ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжил свою традицию Twitter-дипломатии: он вновь подверг критике премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а заодно и страны ЕС и одновременно выложил фотографию с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

В своей записи Трамп вернулся к теме торговых пошлин с Канадой, которые уже стали причиной обострения отношений между странами.

"Справедливая торговля теперь должна называться глупой торговлей, если она не взаимна. Согласно канадскому релизу, они зарабатывают почти 100 миллиардов долларов в торговле с США (думаю, они хвастались и попались на этом!). Минимум 17 миллиардов! Налог на молочные продукты для нас (США — ред.) 270%. И затем Джастин (Трюдо — ред.) обижает (США — ред.), когда его призвали к ответу!", — написал Трамп.

Судя по всему, в последнем предложении Трамп имеет в виду пресс-конференцию Трюдо в субботу по окончании саммита G7 в Канаде, во время которой премьер, в частности подверг критике решение США о введении пошлин на импорт канадской стали и алюминия. После этого американский лидер даже написал в Twitter, что США не будут поддерживать итоговое коммюнике саммита.

Кроме того, в последующих твитах Трамп вновь напомнил о торговом дефиците США в 800 миллиардов долларов с другими странами, включая 151 миллиард с ЕС, а также отметил, что США оплачивают "почти все расходы" по обороне для членов НАТО.

Одновременно с новыми твитами с критикой в адрес Трамп выложил фото с премьер-министром Италии Конте. Недавно приступивший к обязанностям глава итальянского правительства уже успел поддержать американского президента в том, что в G7 следует вернуть Россию.