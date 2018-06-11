Минобороны Японии потребовало от США принять меры в связи с крушением F-15

ТОКИО, 11 июн — РИА Новости. Министерство обороны Японии потребовало от США "досконального обеспечения безопасности полетов" в связи с крушением американского истребителя F-15, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министра обороны Ицунори Онодэру.

Министерство также потребовало от США принять меры, исключающие повторение подобного в будущем.

Утром в понедельник самолет F-15 ВВС США, приписанный к базе Кадэна на Окинаве, упал в море в 80 километрах от города Наха — административного центра префектуры. Крушение произошло вскоре после взлета. Полет был тренировочным. Находившийся в самолете пилот катапультировался и затем был спасен японскими силами самообороны. По данным японских СМИ, он получил перелом ноги, его жизни ничто не угрожает.

Между тем заместитель губернатора Окинавы Моритакэ Томикава уже заявил, что не испытывает "ничего, кроме гнева" в связи с инцидентом. Власти Окинавы намерены заявить протест командованию США в связи с инцидентом.