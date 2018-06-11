У берегов Японии спасли экипаж потерпевшего крушение истребителя ВВС США

ТОКИО, 11 июн — РИА Новости. Экипаж потерпевшего крушение в море в районе японской префектуры Окинава истребителя ВВС США спасен силами самообороны Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на командование японской базы Наха.

Экипаж, численность которого остается неизвестной, катапультировался и спасен японскими силами самообороны.

Утром в понедельник самолет F-15 ВВС США, приписанный к базе Кадэна на Окинаве, упал в море в 80 километрах от города Наха. Предположительно, крушение произошло вскоре после взлета.