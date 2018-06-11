У Трампа были помощники, которые склеивали порванные бумаги, узнали СМИ

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа были специальные помощники, которые занимались склеиванием порванных бумаг, пишет Politico.

Трамп имеет привычку разрывать любые документы и бумаги, с которыми ему больше не придется работать. Однако, согласно законодательству США, Белый дом должен сохранять любые документы, отчеты, письма и другие бумаги и отправлять их в Национальный архив США.

После многочисленных безуспешных попыток совладать с привычкой президента в Белом доме появился помощник, который собирал и склеивал порванные документы. Официально эта должность называлась "аналитик по управлению отчетами" с зарплатой почти 66 тысяч долларов в год.

Как рассказал в интервью Politico Соломон Лэрти, занимавший эту должность и работавший на госслужбе на протяжении 30 лет, ему никогда не приходилось видеть ничего подобного за всю его карьеру. "Нам приносили кучу порванных бумаг, среди которых мы должны были находить клочки и склеивать их вместе скотчем. Иногда эти бумаги были порваны пополам, но чаще всего куски были похожи на конфетти. Это было похоже на сборку пазлов", — сказал Лэрти. По его словам, он работал не один, а целый отдел был вынужден заниматься такой работой.

Весной этого года Лэрти уволили со службы без объяснения причин, а в администрации президента отказались от комментариев по поводу сложившейся ситуации.