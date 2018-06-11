ТОКИО, 11 июн — РИА Новости. В районе японского острова Окинава утром в понедельник потерпел крушение истребитель ВВС США F-15.

Самолет, который был приписан к базе ВВС США "Кадена", упал в море к югу от острова, в восьмидесяти километрах от города Наха. По данным агентства Киодо, крушение произошло вскоре после взлета.

Как сообщается в Twitter авиабазы, пилот благополучно катапультировался и был спасен поисково-спасательной командой.

В свою очередь командование сил США в Японии сообщило, что инцидент произошел во время учебного полета.

F-15C Eagle — американский всепогодный истребитель четвертого поколения.