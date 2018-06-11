В Ливии военные призвали жителей Дерны возвращаться в свои дома

КАИР, 11 июн — РИА Новости. Жители ливийского города Дерна могут возвращаться в свои дома, расположенные в тех районах города, которые уже были освобождены от боевиков, заявил глава оперативного штаба операции "Аль-Карама" Абдельсалям аль-Хаси.

"Жители Дерны, покинувшие свои дома на время боевых действий, могут возвращаться в те районы, безопасность которых обеспечили вооруженные силы", — сказал аль-Хаси.

Как пояснил официальный представитель ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари, ряд районов города находятся под полным контролем военных, но пока еще жители туда не вернулись.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность последствиями активизации боевых действий в Дерне для местного населения. По данным УВКПЧ ООН, в Дерне находятся порядка 125 тысяч человек. При этом гуманитарная ситуация в городе ухудшается из-за нехватки еды, воды и медикаментов, а с 5 июня там закрыта единственная больница. В Управлении также опасаются нарушений гуманитарного права в этом городе.

Командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в первых числах мая объявил о начале операции по освобождению от террористов города Дерна, находившегося под контролем исламистов с момента падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году. В начале июня ливийские военные заявили об освобождении трех четвертей территории города Дерна от террористов.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Хафтаром.