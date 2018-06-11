Макрон обвинил Трампа в "непоследовательности" после саммита G7

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил президента США Дональда Трампа в "непоследовательности" после прошедшего в Канаде саммита "большой семерки", сообщает издание Actualite со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Ранее Трамп заявил, что США не поддерживают итоговое коммюнике, которое было принято по итогам саммита G7 в Канаде. В своем микроблоге в Twitter Трамп объяснил, что такое решение он принял из-за ряда высказываний канадского премьера о том, что "пошлины США были своего рода оскорбительными", и он "не даст сесть себе на шею".

"Мы провели два дня, чтобы иметь текст и обязательства. Мы их придерживаемся, а всякий, кто их оставил, повернувшись спиной, показывает свою непоследовательность и неосновательность. Международное сотрудничество не может зависеть от гнева или коротких слов. Будем серьезны и достойны наших народам", — говорится в коммюнике.

Саммит "большой семерки" проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Ранее о том, что коммюнике согласовано всеми странами, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Позднее документ был обнародован. Незадолго до саммита G7 Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из ЕС и Канады, что вызвало критику в его адрес.