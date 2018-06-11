В КНДР назвали темы саммита с США

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. США и КНДР на саммите обсудят установление новых отношений между странами, создание системы мира и денуклеаризацию на Корейском полуострове, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В ходе переговоров между США и КНДР состоится широкий обмен мнениями, в ходе которого стороны обсудят, в частности, актуальные для обеих стран вопросы, касающиеся формирования новых отношений между США и КНДР, а также установления прочного и постоянного мира на Корейском полуострове и реализации процесса денуклеаризации Корейского полуострова", — сообщает агентство.

Саммит Трампа и Ким Чен Ына запланирован на 12 июня в Сингапуре.