Захарова прокомментировала рассмешившее соцсети фото с G7

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фотографию с саммита "Большой семерки" в Канаде.

"Последние месяцы фотожурналистика берет новые внешнеполитические высоты. И каждый раз, впервые видя подобную фотографию, я думаю: "Фотошоп, конечно. Не может такого быть". А потом оказывается, что может, да еще и не так", — написала дипломат в Facebook.

По ее словам, о том, что обсуждалось лидерами стран-участниц G7 за закрытыми дверями, можно судить по одной этой фотографии.

"Неважно, что двери были закрыты. Один кадр — и занавес поднят", — добавила Захарова.

Ранее в Сети появилось фото, на котором канцлер Германии Ангела Меркель строго смотрит на американского президента Дональда Трампа, который сидит за столом, скрестив руки. Рядом с Меркель собрались европейские лидеры, рядом с Трампом — его советник Джон Болтон. Между ними стоит премьер-министр Японии Синдзо Абэ. При этом из всех запечатленных на снимке политиков сидит лишь президент США. Кадр, ставший вирусным в соцсетях, снял официальный фотограф Федерального правительства Германии.