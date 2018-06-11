Советник Трампа назвал слова Трюдо на саммите G7 "ударом в спину"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Главный экономический советник американской администрации Ларри Кудлоу назвал слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо, раскритиковавшего введенные пошлины США на импорт стали и алюминия, "ударом ножом в спину".

"Он действительно буквально ударил нас ножом в спину. Он оказал плохую услугу для всей большой семерки", — сказал советник телеканалу CNN , подчеркнув, что глава правительства соседней страны "вышел за рамки дозволенного".

Кудлоу заявил, что у Канады "огромные пошлины", приведя в пример тарифы на ряд продуктов, например, молочных — "290 или 295%".

Советник подчеркнул, что "президент не позволит канадскому премьер-министру грубо с собой обращаться", направляясь на саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, "который не должен увидеть слабости США".

Кудлоу сказал, что Трюдо сделал ошибку и должен ее исправить, забрав свои слова назад и пожелав Дональду Трампу, чтобы его встреча с северокорейским лидером прошла хорошо.

Аналогичным образом высказался в эфире телепрограммы Fox News Sunday и один из коллег Кудлоу, директор национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

По его словам, зарубежным лидерам, проводящим нечестную дипломатию в отношениях с Трампом и пытающихся ударить его ножом в спину, "уготовано место в аду".

Демарш Трампа

Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают итоговое коммюнике, принятое по итогам встречи лидеров стран "большой семерки" в Канаде. Американский президент на своей странице в Twitter пояснил, что принял это решение из-за высказываний Трюдо, что "пошлины США были своего рода оскорбительными" и он "не даст сесть себе на шею".

Со своей стороны, пресс-секретарь канадского премьера Кэмерон Ахмад заявил, что глава кабинета отрицает, что назвал введенные США пошлины на импорт металлов оскорбительными после отъезда Трампа в Сингапур.

Саммит G7 проходил 8-9 июня в Квебеке. По его итогам участники составили коммюнике, первоначально Трюдо заявил, что его согласовали все страны, позже документ обнародовали. Однако Трамп, уже покинув саммит, заявил, что Соединенные Штаты итоговое коммюнике не поддерживают.

Первый в истории саммит лидеров США и Северной Кореи запланирован в Сингапуре на 12 июня. Он должен состояться в отеле Capella на острове Сентоса. Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур. Подписания каких-либо документов не ожидается. По словам американского президента, цель этой встречи — "запустить процесс".