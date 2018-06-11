Остров для двоих: как пройдет встреча Трампа и Кима

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Владимир Ардаев, Татьяна Меликян. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся 12 июня в Сингапуре, на острове Сентоза. Несколько недель назад казалось, что подготовка саммита провалилась. Год назад сама его возможность выглядела фантастикой — руководители двух государств оскорбляли друг друга и угрожали ядерным оружием. И все-таки это случится.

Место встречи

Не имея дипломатических отношений и формально находясь в состоянии войны, лидеры США и КНДР проведут переговоры на крошечном острове в Индийском океане, принадлежащем Сингапуру. "Сентоза" по-малайзийски "мир и спокойствие". Это тропический курорт: роскошные отели, парк развлечений, поля для гольфа… Саммит начнется 12 июня в девять утра по местному времени (четыре часа по Москве).

Скорее всего, это произойдет в отеле Capella, построенном в конце XIX века для британских офицеров. Делегации остановятся в разных гостиницах. Для первых лиц выбор небольшой: на острове всего несколько президентских сьютов. Ким поселится в St. Regis, а Трамп — в Shangri La. До сих пор неясно, кто оплатит проживание делегации КНДР, — Пхеньян отказывался брать большие расходы на себя.

Место встречи — единственное, что известно о предстоящем саммите. Расписание мероприятий и прочие детали не разглашаются. Круг вопросов, которые могут обсудить лидеры, настолько широк, что американская команда готовит запасной план на случай, если переговоры затянутся, сообщает CNN.

Перед вылетом в Сингапур Трамп сказал: "Я чувствую себя уверенно, я считаю, что Ким Чен Ын хочет сделать нечто великое для своей страны. Это шанс, и такого шанса у него больше не будет. Я действительно думаю, что он собирается совершить что-то позитивное для своего народа, своей семьи, себя самого".

© REUTERS / Capella Singapore Отель Capella на курортном острове Сентоза в Сингапуре © REUTERS / Capella Singapore Отель Capella на курортном острове Сентоза в Сингапуре

Команды поддержки

По данным американского журнала Time, президента США будет сопровождать госсекретарь Майк Помпео. В ходе подготовки саммита он дважды побывал в Северной Корее. К Трампу также присоединится шеф аппарата Белого дома Джон Келли и советник по национальной безопасности Джон Болтон. Супруга президента США Мелания Трамп, вице-президент Майк Пенс и глава Пентагона Джеймс Мэттис в Сингапур не едут.

О делегации Ким Чен Ына известно мало. На Олимпийских играх в Пхенчхане страну представляла сестра северокорейского лидера Ким Ё Чен. Это был первый визит члена правящей семьи КНДР в Южную Корею после корейской войны 1950-1953 годов.

Для самого Ким Чен Ына посещение Сингапура — самое дальнее путешествие с тех пор, как он возглавил КНДР в 2011 году. По данным South China Morning Post, Китай может поднять в воздух истребители для сопровождения самолета Кима. В Пекин он добирался на бронированном поезде.

Обмен письмами

О встрече Трампа и Кима официально объявили в начале весны. В конце марта северокорейский лидер ездил к главе КНР Си Цзиньпину, чтобы обсудить предстоящий саммит. О визите сообщили только после того, как Ким покинул Китай. В конце апреля он встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Далее события развивались не самым благоприятным образом.

Северная Корея 16 мая заявила, что готова отказаться от саммита в одностороннем порядке. Двадцать четвертого мая президент США отменил саммит из-за "необычайной злобы и открытой враждебности" со стороны КНДР. Подробнее об этом он написал в послании Ким Чен Ыну. Через два дня тот вновь встретился с президентом Южной Кореи в демилитаризованной зоне на границе двух стран. Тридцать первого мая в Пхеньян прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Первого июня в Белый дом доставили письмо Ким Чен Ына. Трамп назвал его "интересным и хорошим" и сообщил, что саммит состоится.

"Подготовка к саммиту была долгой, поскольку США любые переговоры рассматривают как возможность для оказания давления. Ким пошел навстречу по целому ряду вопросов, в том числе частично взорвав северокорейский испытательный ядерный полигон, — говорит директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. — Не думаю, что Россия подталкивала КНДР к переговорам. У нас не было задачи "дожимать" Пхеньян. Но Москва поддержала северокорейскую идею обмена ядерных гарантий на гарантии безопасности. Под этим подразумевается уход войск США с корейского полуострова и прекращение американо-южнокорейских военных учений".

Провал или успех

США готовы поднимать любые вопросы на предстоящей встрече, включая освобождение ряда лиц, удерживаемых в тюрьмах, заявил Трамп перед вылетом в Сингапур.

© AP Photo / Lee Jin-man Участники митинга за мир на Корейском полуострове и благоприятный исход встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. 9 июня 2018 года © AP Photo / Lee Jin-man Участники митинга за мир на Корейском полуострове и благоприятный исход встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. 9 июня 2018 года

В Вашингтоне не раз подчеркивали, что добиваются "полной, проверяемой и необратимой" денуклеаризации Корейского полуострова до того, как начнется процесс снятия санкций с Пхеньяна. Северокорейские власти это не устраивает. Они хотели бы, чтобы постепенное разоружение сопровождалось экономическими уступками.

Требования Пхеньяна вполне разумны: Южная Корея должна отказаться от планов свергнуть северокорейский режим при поддержке Вашингтона. "В обеих Кореях многие рассматривают себя как часть одного народа, и тенденции к объединению довольно сильны. А это, в свою очередь, пугает не только Японию, но также отчасти и Китай, и США. Потому что в регионе возникнет государство, способное серьезно влиять на расстановку сил в Северо-Восточной Азии. С учетом нарастающей конфронтации США и Китая фактор единой Кореи будет решающим. Сохранится ли в стране американское военное присутствие, военные базы, системы ПВО — все это для США очень важно", — говорит Подберезкин.

"Для Кима все, что не станет явным провалом, будет успехом. А для Трампа все, что не будет явным успехом, можно считать провалом, — отмечает член президиума Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. — Северная Корея хочет легитимности, признания, статуса, хочет восприниматься как полноценное, законное государство. Сама встреча с Трампом для Кима — уже большая победа на этом пути, он использует это и внутри страны, и в международном контексте. А в США, если Трамп вернется в Вашингтон с пустыми руками, оппозиция тут же скажет ему, что он сделал подарок КНДР, спасовал перед ядерной угрозой".

Вряд ли в Сингапуре будут подписаны какие-либо документы. Эксперты сходятся во мнении, что саммит может запустить процесс установления дипломатических отношений. Дональд Трамп уже заявил, что хочет пригласить Ким Чен Ына в Белый дом, если переговоры в Сингапуре пройдут успешно.