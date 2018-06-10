Украинский генерал озвучил сроки возвращения Крыма и Донбасса

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украина не сможет вернуть Донбасс и Крым в ближайшей перспективе, заявил в эфире ObozTV бывший руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк.

Он также подчеркнул, что большая часть жителей Донбасса не хочет возвращаться на Украину.

"Надо говорить правду, а не смешить людей, что "весь Донбасс на 99 процентов готов завтра вернуться в Украину". Мы же знаем реальную ситуацию: даже не оккупированные территории, а те, которые находятся вокруг них, в "серой зоне" и дальше, больше смотрят в сторону России", — заявил Вовк.

По его мнению, жители Крыма также хотят, чтобы полуостров оставался частью России. Некоторые из них не стали отказываться от украинских паспортов только для того, чтобы пользоваться преимуществами безвизового режима.

"Возврат" Крыма

Украинские власти нередко озвучивают планы по возвращению Крыма. Например, в январе премьер Владимир Гройсман предложил Москве "вернуть полуостров вместе с украинским флотом". В ответ на подобное заявление в Госсовете Крыма посоветовали Гройсману "провериться" у врачей.

Однако в последнее время некоторые украинские чиновники стали признавать, что Киев не сможет вернуть полуостров. Так, в апреле заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука признал, что Украина не располагает ресурсами для возвращения Крыма и Донбасса.

По его словам, Киеву приходится ограничиваться лишь политическими заявлениями.

Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума, на котором более 96% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. В Кремле не раз подчеркивали, что присоединение полуострова полностью соответствует нормам международного права и Уставу ООН, а вопрос Крыма "закрыт окончательно".