Меркель назвала неубедительными аргументы Трампа вернуть Россию в G7

БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что аргументы президента США Дональда Трампа о возвращении России в G8 неубедительны.

"Я не могу детально ответить, что именно сподвигло его (Трампа. — Прим. ред.) <…> Конечно, мы задали ему вопрос, но ответ не убедил", — сказала Меркель в воскресенье в эфире телеканала АRD.

Она отметила, что американский лидер заявил, что "Россия играет важную роль в вопросах войны и мира, что, конечно, бесспорно", однако в формате G7 "заседают государства, которые разделяют общие ценности".

При этом Меркель заявила, что Россия играет значительную роль во многих международных проблемах, стоящих на повестке дня. По ее словам, без России невозможно достичь мирного урегулирования ситуации на Украине и в Сирии.

"Нам необходима Россия для переговоров по разоружению, для переговоров по Украине, и нам нужна Россия для политических решений применительно к Сирии", — заключила канцлер.

Предложение Трампа

Нужно ли России возвращение в "Большую восьмерку"? Да, ради этого даже можно пойти на уступки

Только на условиях Москвы

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Ранее Трамп заявил о необходимости снова принять Россию в G8. Однако большинство европейских участников саммита G7 в Канаде выступили против этого. С поддержкой предложения американского президента выступил только премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Президент Владимир Путин, комментируя предложение Трампа о необходимости возвращения российской стороны в "Большую восьмерку", отметил, что Россия не выходила из состава формата. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия никогда не просилась обратно в G8. Замглавы МИД Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что западные политики поднимают тему возвращения России в "Большую восьмерку" для самопиара.

Россия присоединилась к "Большой семерке" в 1998 году, однако после вхождения Крыма в состав страны члены клуба отказались принять участие в саммите в Сочи. Лидеры стран-участниц заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.