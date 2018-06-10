В Эстонии вновь вспыхнул пожар на военном полигоне

ТАЛЛИН, 10 июн — РИА Новости. На центральном военном полигоне у села Пала волости Куусалу в Эстонии, где в начале июня был потушен сильный пожар, вновь возникло возгорание.

"Пожар распространился на площади 3,5 гектара. Горят пни и груды веток. На месте работают 13 пожарных машин", — сообщил в воскресенье пресс-секретарь Спасательного департамента республики изданию Postimees.

Спасатели выразили уверенность, что не допустят распространения огня на большую площадь.

Спасательный департамент 1 июня ликвидировал пожар на центральном военном полигоне, который продолжался целую неделю. Тогда максимальная площадь пожара составляла 164 гектара.