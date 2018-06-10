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То ли гордость, то ли помеха - как Сингапур готовится к саммиту США-КНДР

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Главное за 10 июня 2018 года (7)
19:3910.06.2018
(обновлено: 20:20 10.06.2018)
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© AP Photo / Ahn Young-joonПрезидент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon

СИНГАПУР, 10 июня — РИА Новости, Михаил Тургиев. "Все спрашивают: ну почему Сингапур для этого выбрали? Нам, например, от него одни убытки. Дороги перекрывают, пробки, а мы время теряем", — такими словами начал свой рассказ таксист по дороге из аэропорта в гостиницу.

Бургер Трамп-Ким в одном из ресторанов в Сингапуре
© REUTERS / Edgar Su
Бургер "Трамп-Ким": кафе Сингапура обновляют меню перед саммитом
Раскритиковав предстоящую здесь 12 июня встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чн Ына, он признался в своей оппозиционности действующему правительству и раскритиковал заодно и его, и премьер-министра в частности.

В словах таксиста-аналитика есть доля правды. Дороги, прилегающие к гостиницам, где остановились прибывшие в воскресенье в Сингапур два лидера, действительно, перекрывают. Правда, полностью — только на время проезда кортежей. В остальное время там лишь ограничено движение, что, впрочем, не привело к образованию сколько-нибудь серьезных пробок.

С 10 июня зоны вокруг нескольких гостиниц, а также весь остров Сентоса, на котором пройдет непосредственно саммит, были объявлены "зонами особых мероприятий", что подразумевает некоторые ограничения движения, а также запрет на использование в их границах таких предметов как флаги, баннеры, беспилотники, оружие и пиротехника. Отдельно запрещены наручники и подобные им средства, позволяющие приковать человека к чему-либо. Несмотря на особый режим, касается он довольно небольших зон. Город продолжает жить обычной жизнью.

© AP Photo / Wong Maye-EРеклама одного из ресторанов Сингапура в преддверии саммита глав КНДР и США
© AP Photo / Wong Maye-E
Реклама одного из ресторанов Сингапура в преддверии саммита глав КНДР и США

Остров мертвых и веселья

Место главного действия — остров Сентоса — отделен от основного острова небольшим проливом. Попасть туда можно по единственному мосту, зато тремя способами: На автомобиле, пешком и на небольшом двусоставном поезде на монорельсе. Еще один путь — подвесная канатная дорога.

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына
© AFP 2018 / Behrouz Mehri
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Когда-то остров назывался по-другому: Палау Блакана Мати (Pulau Blakang Mati), что в переводе с малайского означает "Остров смерти за спиной" или "Остров мертвых". Он служил местом расположения британской военной базы, которую во время Второй мировой войны захватили японцы, устроившие там лагерь для военнопленных.

Лишь с 1972 года он носит название, означающее "мир и спокойствие", а вся территория острова превращена в зону отдыха. Там расположились 15 гостиниц, тематический парк аттракционов Universal Studios и два поля для гольфа, которые при этом занимают добрую половину острова. В год этот остров посещает около 19 миллионов человек.

По всему острову развешаны флаги с его главным слоганом: "Страна веселья" (State of fun). Про саммит тут пока почти ничто не напоминает.

© REUTERS / Jonathan ErnstСамолет президента США Дональда Трампа приземлился в Сингапуре. 10 июня 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst
Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Сингапуре. 10 июня 2018

Разве что у турникетов на платформе монорельса висит напоминание, что остров объявлен "зоной специального мероприятия". Для наглядности нарисованы границы зоны, которые очерчивают торгово-развлекательный центр со станцией монорельса на основном острове, Сентосу полностью и акваторию в сторону моря площадью примерно с сам остров.

"Нарушители могут быть задержаны и решением суда оштрафованы на сумму до 20 тысяч сингапурских долларов (около 15 тысяч долларов США – ред.) или подвергнуты тюремному заключению до 12 месяцев, или и тому, и другому", — предупреждает табличка.

Правда, мало кто на нее обращает внимание: размер у нее небольшой, да и висит она наверху справа от прохода, так что, чтобы заметить и тем более прочитать, надо остановиться и задрать голову. Устремившиеся к аттракционам люди здесь не задерживаются.

Саммит — повод для гордости

Портреты Дональда Трампа и Ким Чен Ына на экране телевизора в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Lee Jin-man
Мнение: Ким Чен Ын никогда не "встанет на колени" перед американцами
"Сегодня все как обычно. Это завтра что-то будет. Металлоискатели поставят на входе к монорельсу. И попасть на остров можно будет только на нем. И дороги к гостинице перекроют. Обычно так делают на время подобных мероприятий", — говорит Элаяраджа, менеджер магазина мороженого в центре острова.

По его словам, туристов в дни самого саммита, скорее всего, будет поменьше, но ненамного.

"Во-первых, большинство не знает о нем ничего, будут приезжать. Ну и местные будут", — говорит Элаяраджа.

Полностью доступ перекрывать не будут, уверен он. Уверенность свою собеседник подкрепляет фактом, что тогда у них уже было бы сообщение об этом от администрации, но такого точно нет.

Трансляция новостей про будущую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Элаяраджа признает, что с уменьшением числа гостей и выручка слегка снизится, но затрудняется сказать, на сколько, да и вообще в отличие от таксиста считает, что это не так важно.

"Саммит для Сингапура — это хорошо. Это повод для гордости", — поясняет он.

Многочисленная группа посетителей заполняет небольшое пространство магазинчика — и разговор заканчивается.

Люди в штатском

Гостиница Capella, где пройдет саммит, расположена всего в нескольких минутах ходьбы от магазина мороженого. Она невысокая, всего четыре этажа, находится в отдалении от основных дорог и потоков туристов и полностью скрыта в лесу. В сторону комплекса ведут всего две дороги, проезд по которым уже в воскресенье был открыт только для проживающих или задействованных в подготовке мероприятия людей.

"Вам туда нельзя. Вы извините, но у меня работа такая. Не я решаю", — улыбаясь, говорит мужчина средних лет в штатском.

© REUTERS / Singapore Ministry of Communications and InformationЛидера Северной Кореи Ким Чен Ын во время прибытия в Сингапур. 10 июня 2018
© REUTERS / Singapore Ministry of Communications and Information
Лидера Северной Кореи Ким Чен Ын во время прибытия в Сингапур. 10 июня 2018

Правда, штатское у него — не строгий костюм, как обычно представляется при таких словах: обычные легкие светлые брюки и белая рубашка с коротким рукавом. В руке у него простой мобильный кнопочный телефон, по которому он время от времени звонит по мере того, как число журналистов в зоне его ответственности неожиданно вырастает.

Появляется несколько съемочных групп, на въезде возникает суета. На подмогу человеку в штатском приходит еще пара сотрудников, отвечающих за работу с прессой. Они начинают вежливо оттеснять журналистов хотя бы с проезжей части.

Кортеж Ким Чен Ына гифка
Кортеж Ким Чен Ына в Сингапуре попал на видео
В сторону гостиницы проезжает микроавтобус полиции, дорогая иномарка, оттуда выезжает грузовичок с рабочими. Появляется еще грузовик, из него высыпают рабочие и начинают устанавливать ограждения вдоль тротуара.

Находящаяся по соседству гостиница чуть выше. Ее сотрудники не отказывают в разрешении подняться наверх, чтобы получить возможность взглянуть на место саммита. Темный коридор на четвертом этаже заканчивается окном, из которого его должно быть видно.

"А вы в каком номере живете?" — с этими словами за несколько метров до окна навстречу выходит еще один человек в летнем штатском.

"Вам сюда нельзя, давайте я вас провожу", — продолжает он.

Из небольшой беседы ясно, что требования безопасности диктует американская сторона. И все близкие точки, откуда открывается прямой вид, охраняются.

У кого гостиница больше

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
СМИ: Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном один на один в начале саммита
Гостиницы, где остановились Ким Чен Ын и Дональд Трамп, не так недоступны. Они находятся в городе на виду. У обеих на подъездах к главному входу выставлены тенты и защитные блоки. Под тентами — пункты досмотра автомобилей. На границе зон безопасности — металлические подъемные заграждения.

Разница только в том, что гостиничный комплекс у Трампа побольше, к нему три подъезда, а не один, и на каждом не один эшелон проверки, а два. Да и охрана вокруг временного пристанища американского президента явно более многочисленная.

Всю безопасность вокруг гостиниц обеспечивают сингапурская полиция и спецназ.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Трамп рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Ким Чен Ыном
Ким Чен Ын прибыл раньше. Он успел встретиться с премьер-министром Сингапура Лин Сяньлуном. По городу он перемещается на своем лимузине Mercedes. Второй лимузин этой же марки следует за ним. Обе машины — без номеров.

Трамп прибыл несколько часов спустя, когда уже стемнело. С его приездом закончился первый день "особого мероприятия" в Сингапуре.

Покинули свои позиции полицейские с мигающими красными жезлами, выставленные вдоль пути кортежа Трампа. Движение возобновилось. Таксистам сегодня больше ничто не мешает.

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