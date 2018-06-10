Советник Трампа заявил, что Трюдо нанес удар в спину США

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо ударил США "ножом в спину", назвав введенные США пошлины на импорт стали и алюминия "оскорбительными".

"Он действительно буквально ударил нас ножом в спину. Он оказал плохую услугу для всей G7", — заявил Кудлоу в интервью телеканалу CNN . Он отметил, что у Канады "огромные пошлины, у них есть тарифы на определенные молочные и другие продукты — 290 или 295%".

Также советник добавил, что "президент не позволит канадскому премьер-министру грубо с собой обращаться". "Он не позволит никакого проявления слабости на пути на саммит с КНДР", — отметил Кудлоу, заявив, что ситуация в большей степени связана с саммитом. Советник заявил, что "(лидер КНДР Ким Чен Ын) не должен увидеть слабости США".

"Трюдо сделал ошибку, он должен ее исправить, взять свои заявления назад и пожелать Трампу, чтобы его саммит с КНДР прошел хорошо", — заявил Кудлоу телеканалу. Он добавил, что Трюдо "вышел за рамки дозволенного".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США не поддерживают итоговое коммюнике, которое было принято по итогам саммита G7 в Канаде. На своей странице в Twitter Трамп объяснил, что такое решение он принял из-за ряда высказываний канадского премьера о том, что "пошлины США были своего рода оскорбительными", и он "не даст сесть себе на шею".

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Пресс-секретарь Трюдо Кэмерон Ахмад заявил, что премьер Канады отрицает, что он назвал введенные США пошлины на импорт стали и алюминия "оскорбительными" после отъезда Трампа из Канады в Сингапур.

"Саммит "Большой семерки" проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Ранее о том, что коммюнике согласовано всеми странами сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Позднее документ был обнародован. Незадолго до саммита G7 Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из ЕС и Канады, что вызвало критику в его адрес.

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР запланирован на 12 июня в Сингапуре. Встреча должна состояться в гостинице Capella на острове Сентоса. Подписания каких-либо документов не ожидается, по словам американского лидера, целью встречи будет "запустить процесс".