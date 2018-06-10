В Сербии заявили об угрозе повторения Автомайдана

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что протесты автомобилистов дестабилизируют обстановку в стране и создают угрозу повторения украинского Автомайдана. Об этом сообщает РТС.

"Похоже, что есть люди, которые хотят повторить в Сербии то, что им удалось на Украине. Хотят дестабилизировать и разрушить Сербию. И к счастью, лидер Сербии Вучич не Янукович", — заявил глава ведомства.

Сербский министр также отметил, что протесты в 2013 году на Украине, которые сами участники акции называли Автомайданом, были организованы при поддержке Запада.

"Они называли себя Автомайданом, и они также блокировали дороги, провоцировали конфликты, разрушая страну по заказу западных спецслужб", — добавил Вулин.

На этой неделе в Сербии автомобилисты заблокировали ряд магистралей в рамках протестов против роста цен на бензин.

Автомайдан на Украине возник в 2013-2014 годах из организованных колонн протестующих автомобилистов во время Евромайдана.