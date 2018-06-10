В Турции госпитализировали подростка из России

АНКАРА, 10 июн — РИА Новости, Алена Палажченко. Подросток из Челябинска, находившийся на отдыхе в турецкой Анталье, госпитализирован в местную больницу в бессознательном состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель российского генконсульства в этом городе.

"Подросток, приехавший из Челябинска на отдых, был обнаружен на дне бассейна в отеле. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии, врачи борются за его жизнь. Сейчас выясняется, является ли этот случай страховым, это будет зависеть от результатов экспертизы на наличие в крови пострадавшего алкоголя"', — сказал собеседник агентства.