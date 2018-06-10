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В мире

Швейцарцы выступили за запрет иностранных онлайн-казино и против ОИ в Вале

17:0810.06.2018
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© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии. Архивное фотоФлаг Швейцарии. Архивное фото
© Fotolia / Mikael Lever

ЖЕНЕВА, 10 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Граждане Швейцарии в воскресенье высказались за сохранение действующей кредитно-денежной системы и запрет иностранных онлайн-казино, а также поставили под вопрос проведение зимних Олимпийских игр 2026 в кантоне Вале. Таковы предварительные итоги референдума, который проходит в Швейцарии в воскресенье, опубликованные на сайте правительства страны. Голосование еще продолжается.

На федеральном уровне на референдум в воскресенье было вынесено два основных вопроса: передать ЦБ роль главного эмиссионного и денежно-кредитного регулятора страны и законодательно запретить в интернете иностранные онлайн-казино.

"Живые деньги"

По данным на 16.00 мск, против инициативы "О живых деньгах" проголосовало 75,7% избирателей. Таким образом, предложенная швейцарскими экономистами идея наделить ЦБ страны исключительным правом печатать национальную валюту была отклонена.

Избирательная урна. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Швейцарцы проголосовали за то, чтобы и дальше платить налоги

Предложенная финансистами схема предполагала, что все частные банки получили бы право одалживать у ЦБ с последующей отдачей как наличные деньги, так и средства в электронном виде для виртуальных расчетов. Таким образом, финансовая система Швейцарии должна была стать более устойчивой к финансовым кризисам.

В настоящее время в стране в наличном обороте находится только 10% денежной массы, остальные средства лежат на депозитах частных банков и используются для расчетов в электронной форме.

Правительство страны рекомендовало отклонить данную инициативу, так как столь резкое изменение действующих правил могло привести к дестабилизации всей финансовой системы страны, которая в 2015 году уже пострадала из-за решения Центробанка отпустить жесткую привязку франка к курсу евро.

Иностранный азарт

Второй вопрос, о запрете в интернете иностранных онлайн-казино, нашел поддержку почти 72,9% избирателей. Таким образом, население согласилось на уже принятую парламентом редакцию федерального закона "О государственном регулировании в Швейцарии деятельности по организации и проведению азартных игр".

Новый закон подразумевает возможность блокировки иностранных сайтов с азартными играми, не соблюдающих швейцарское законодательство и не имеющих швейцарской лицензии. На федеральное голосование документ вынесли представители молодежных организаций швейцарского парламента, которые выступали за недопустимость ограничения свободы в интернете.

Игры в долг

В воскресенье каждый кантон также выдвигал инициативы для голосования среди своих жителей. Особое внимание привлекло голосование в кантоне Вале, где правительство планирует провести зимние Олимпийские игры 2026 года.

© РИА Новости / Александр Вильф
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Большинство жителей земли Тироль проголосовали против заявки Инсбрука на Игры-2026

Жители кантона большинством голосов (свыше 54%) проголосовали против того, чтобы сделать город Сьон столицей зимних ОИ. Противники проведения ОИ в Вале объединились под слоганом "3 недели праздников — 30 лет в долгах". Ранее правительство Швейцарии запросило у парламента страны выделить порядка 1 миллиарда долларов США на продвижение Сьона в качестве столицы XXV зимних Олимпийских Игр в 2026 году.

Прием заявок на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 завершился 16 сентября 2017 года. В октябре правительство заявило о том, что поддерживает кандидатуру Сьона для проведения Олимпиады и заложило траты в проект бюджета. По мнению Федерального совета, игры должны будут проходить также в кантонах Во, Фрибург, Берн и Вале. В то же время, сами жители кантона Вале, столицей которого является Сьон, не полностью поддерживают идею своего правительства.

Сьон трижды претендовал на проведение зимних Олимпийских игр в 1976, 2002 и в 2006 годах, однако Международный олимпийский комитет отдал предпочтение Инсбруку, Солт-Лейк-Сити и Турину соответственно. Как ожидается, МОК объявит свое решение по столице зимних ОИ 2026 в сентябре 2019 года на своей 134-й сессии в Милане.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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bitkoen
Ничего не понял,ну в общем Швейцарцы мододцы.
17:35
10.06.2018
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andreas.globetrotter
Молодцы швейцарцы! Остаётся только позавидовать их здравомыслию и тому факту, что хоть кто-то имеет право решать, на что именно расходовать бюджетные средства. Деньги будут потрачены на более разумные цели, а не на олимпиады и чемпионаты по очередной фигне.
17:13
10.06.2018
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