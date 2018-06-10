В Ираке вспыхнул пожар на складе с бюллетенями с прошедших выборов

КАИР, 10 июн — РИА Новости. Пожар вспыхнул в Багдаде на складе, на котором хранятся бюллетени для голосования на прошедших в стране парламентских выборах, уже выгорела часть документов, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на муниципалитет иракской столицы.

По данным мэрии, к этой минуте выгорели ящики, в которых находились бюллетени для голосования жителей багдадского района ар-Расафа.

По словам чиновников, Высшая независимая избирательная комиссия Ирака арендовала складские помещения у министерства торговли страны. Здание находилось под усиленной охраной.

Иракский парламент в минувшую среду проголосовал за необходимость проведения ручного пересчета голосов на парламентских выборах в связи с выявленными нарушениями. Высшая независимая избирательная комиссия Ирака в четверг заявила, что обратится с жалобой на принятое в среду решение парламента о пересчете голосов.

Выборы в парламент Ирака прошли 12 мая впервые после освобождения страны от террористов. Впервые были применены электронные урны для голосования с автоматизированной системой подсчета. Премьер Хайдер аль-Абади заявил, что по результатам проверки голосования специальной комиссией выявлены серьезные нарушения и рекомендуется пересчет.

По результатам, опубликованным избиркомом Ирака после выборов, победу одержала коалиция кандидатов, лидером которой является популярный шиитский богослов Муктада ас-Садр, сам при этом не баллотировавшийся. Коалиция действующего премьера аль-Абади заняла третье место, пропустив вперед также коалицию от шиитского народного ополчения во главе с Хади аль-Амери.