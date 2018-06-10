Антонов заявил об ухудшении жизни русскоязычных граждан в США

ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Кампания по дискредитации России, развернутая в США, осложняет жизнь русскоговорящих в этой стране, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Российско-американские отношения серьезно ухудшились. В информационном пространстве продолжается беспрецедентная кампания дискредитация нашей страны, ее роли и места в мире, что не может не отражаться на жизни диаспоры", — сказал Антонов, выступая на отчетно-выборном форуме соотечественников в США.

По его словам, со своей стороны посольство поднимает эти озабоченности диаспоры на встречах с представителями администрации США — в Белом доме и госдепартаменте.