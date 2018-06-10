Израиль уничтожил в секторе Газа палестинский туннель

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн — РИА Новости. Израильские военные разбомбили в секторе Газа туннель, который позволял палестинским боевикам-аквалангистами незаметно выходить в море, сообщил журналистам представитель армейской пресс-службы.
"Мы знаем, что это был функционирующий туннель — его использовали по крайней мере в тренировочных целях… Он позволял ныряльщикам покидать сектор Газа, не поднимая головы над поверхностью моря и оставаясь незамеченными для израильских наблюдательных постов", — сказал один из руководителей пресс-служба Армии обороны Израиля подполковник Йонатан Конрикус.
Туннель, по его словам, принадлежал элитному подразделению военно-морских "коммандос", которое действует в составе боевого крыла правящего в секторе Газа движения ХАМАС. "Мы исходим из того, что речь идет о группе морских террористов, которые заточены на удары по израильским целям", — сказал Конрикус, добавив, что кампанию против военно-морских сил ХАМАС военные ведут на протяжении последнего года.
С конца прошлого года израильтяне нашли и уничтожили десять сухопутных туннелей, которые предназначались для скрытного проникновения палестинских боевиков через границу с диверсионно-террористическими целями.