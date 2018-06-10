Израиль уничтожил в секторе Газа палестинский туннель

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн — РИА Новости. Израильские военные разбомбили в секторе Газа туннель, который позволял палестинским боевикам-аквалангистами незаметно выходить в море, сообщил журналистам представитель армейской пресс-службы.

Первое подобное сооружение такого рода было уничтожено ударами с воздуха неделю назад, но до сих пор операция не предавалась огласке.

"Мы знаем, что это был функционирующий туннель — его использовали по крайней мере в тренировочных целях… Он позволял ныряльщикам покидать сектор Газа, не поднимая головы над поверхностью моря и оставаясь незамеченными для израильских наблюдательных постов", — сказал один из руководителей пресс-служба Армии обороны Израиля подполковник Йонатан Конрикус.

Туннель, по его словам, принадлежал элитному подразделению военно-морских "коммандос", которое действует в составе боевого крыла правящего в секторе Газа движения ХАМАС. "Мы исходим из того, что речь идет о группе морских террористов, которые заточены на удары по израильским целям", — сказал Конрикус, добавив, что кампанию против военно-морских сил ХАМАС военные ведут на протяжении последнего года.

Подземный ход протяженностью несколько десятков метров начинался на побережье анклава и заканчивался на дне Средиземного моря примерно в трех километрах к югу от границы с Израилем. Военные предполагают, что у боевиков есть акваланги замкнутого цикла, которые избавляют их от демаскирующих пузырей на поверхности, и специальная техника для передвижения под водой.

С конца прошлого года израильтяне нашли и уничтожили десять сухопутных туннелей, которые предназначались для скрытного проникновения палестинских боевиков через границу с диверсионно-террористическими целями.