В Германии при пожаре на заводе BMW пострадали трое рабочих, пишут СМИ

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Трое рабочих пострадали в результате пожара на заводе BMW на юге Германии, сообщает радиостанция Bayerischer Rundfunk.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на заводе BMW в городе Ландсхут в федеральной земле Бавария. Из-за пожара в городе было сильное задымление. Жителям рекомендовали закрывать окна и двери домов.

Как сообщила полиция, пожарным удалось устранить возгорание.

По данным газеты Passauer Neue Presse, причиной возгорания мог стать перегрев машины для литья сплавов под давлением.