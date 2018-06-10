В ГД прокомментировали призыв ЕП к Порошенко возглавить гей-парад в Киеве

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Украины с радужным флагом во главе строя — это та картинка, которая нужна европейскому зрителю, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее в Европарламенте призвали Петра Порошенко, а также членов кабинета министров Украины и депутатов Верховной рады принять конкретные шаги для защиты ЛГБТ-сообщества: присоединиться к "Маршу равенства" в Киеве и "встать в его первых рядах".

"Гей-парад как выбор Украины и президент с радужным флагом во главе строя — это именно та картинка, которая сегодня нужна европейскому зрителю, чтобы он окончательно убедился, мол, все глобальные и мировые ценности Украина приняла, причем на всех уровнях — от элит до последнего рабочего", — сказал РИА Новости Бальбек.

По мнению парламентария, европеизация украинской власти достигла пика, а "заманчивое" предложение возглавить гей-парад — это некое официальное приглашение в клуб самых прогрессивных европейских лидеров.

"Лидеры европейской политики намекают Порошенко на самый верный путь в Европу, в первую очередь украинских элит…" — заключил депутат.