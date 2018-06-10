Трамп прибыл в Сингапур для встречи с лидером КНДР

СИНГАПУР, 10 июн — РИА Новости. Самолет с американским президентом Дональдом Трампом на борту приземлился на военной базе Пайя Лебар (Paya Lebar) в Сингапуре в воскресенье.

Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан встретил президента США у трапа воздушного судна. Трамп пожал дипломату руку и поприветствовал членов делегации Сингапура.

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР запланирован на 12 июня в Сингапуре. Встреча должна состояться в гостинице Capella на острове Сентоса. Подписания каких-либо документов не ожидается. По словам Трампа, основная цель встречи заключается в "запуске процесса".

Ожидается, что американский лидер остановится в гостинице "Шангри-ла", где уже приняты меры безопасности: установлены пропускные пункты, выставлены охрана и ограждения. На время прибытия и отъезда Трампа сотрудники правоохранительных органов перекрывают дороги в прилегающих кварталах.

Ранее в Сингапур прибыл северокорейский лидер Ким Чен Ын, который уже провел встречи с главой МИД и премьер-министром Сингапура.