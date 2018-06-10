ВВС Венгрии привели в боевую готовность из-за Украины, пишут СМИ

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Венгерские воздушные силы привели в боевую готовность из-за небольшого украинского самолета, сообщает Мукачево.net.
Инцидент произошел на границе в районе пункта пропуска Лужанка — Берегшурань.
Пограничники сразу же объявили тревогу и сообщили о нарушителе в органы безопасности НАТО. В воздух поднялись многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.
Самолет-нарушитель покинул воздушное пространство Венгрии после нескольких маневров. Военные не исключают, что это было контрабандное судно, которое перевозило из Закарпатья в ЕС нелегалов или запрещенные товары.
Помимо этого, с начала года увеличилось число украинцев, покупающих европейские паспорта. В феврале полиция пограничного с Украиной венгерского села Хайдудорога задержала нескольких чиновников, прописывающих нелегалов и выдающих им фальшивые справки.