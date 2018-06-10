ВВС Венгрии привели в боевую готовность из-за Украины, пишут СМИ

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Венгерские воздушные силы привели в боевую готовность из-за небольшого украинского самолета, сообщает Мукачево.net.

Инцидент произошел на границе в районе пункта пропуска Лужанка — Берегшурань.

Пограничники сразу же объявили тревогу и сообщили о нарушителе в органы безопасности НАТО. В воздух поднялись многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.

Самолет-нарушитель покинул воздушное пространство Венгрии после нескольких маневров. Военные не исключают, что это было контрабандное судно, которое перевозило из Закарпатья в ЕС нелегалов или запрещенные товары.

Отношения между Будапештом и Киевом обострились на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который среди прочего сильно сокращает возможность обучения на других языках. В правительстве Венгрии заявили, что закон нарушает права нацменьшинств, среди которых много этнических венгров. В мае министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за этого документа.

Помимо этого, с начала года увеличилось число украинцев, покупающих европейские паспорта. В феврале полиция пограничного с Украиной венгерского села Хайдудорога задержала нескольких чиновников, прописывающих нелегалов и выдающих им фальшивые справки.