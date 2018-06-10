Порошенко поблагодарил лидеров G7 за "мощный сигнал поддержки Украины"

КИЕВ, 10 июня — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил лидеров стран "Большей семерки", саммит которой состоялся накануне в Канаде, за "мощный сигнал поддержки Украины".

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по окончании саммита "семерки" заявила, что страны G7 договорились быть готовыми при необходимости принять новые ограничительные меры в отношении РФ.

"Благодарен лидерам "Большой семерки" и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины. Саммит в Шарлевуа и мои контакты с руководством "семерки" накануне этой встречи подтверждают, что Украина находится среди ключевых приоритетов Свободного мира. Приветствую четкий консолидированный месседж наших партнеров о том, что Кремлю следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства. Условия предельно четкие: сначала уважение к международному праву, прекращение агрессии в Донбассе и возвращение Крыма Украине. В противном случае цена для Москвы за ее агрессию против Украины и вмешательства во внутренние дела других государств и в дальнейшем будет расти", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины, ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".