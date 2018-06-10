В Германии загорелся завод BMW

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Пожар произошел на заводе BMW в городе Ландсхут в федеральной земле Бавария, сообщает газета Paussauer Neue Presse со ссылкой на полицию.
Как сообщил представитель полиции, пожар произошел в мастерской, в которой находилось большое количество деталей из магниевых сплавов. Пока неясно, распространился ли пожар на другие части здания.
#BMW-Werk in #Landshut brennt — Bevölkerung ist gewarnt: https://t.co/F67MUXAbrA— Abendzeitung (@Abendzeitung) 10 июня 2018 г.
На месте действует пожарная служба. Из-за пожара в городе наблюдается сильное задымление. Жителям Ландсхута советуют закрывать окна и двери домов.
Как сообщает издание, по причине пожара также могут происходить задержки в движении железнодорожного транспорта.
Brand in #BMW-Werk: Dichte Rauchwolken über #Landshut https://t.co/EMy3j8R4Ey— Detlef (@sgt_flower) 10 июня 2018 г.