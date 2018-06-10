Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп досрочно покинул встречу лидеров стран G7 и не стал подписывать итоговое коммюнике.

В заявлении содержался призыв к России "прекратить дестабилизирующее поведение с целью подрыва демократических систем и поддержки сирийского режима".

При этом в документетакже отмечается готовность принять при необходимости "дальнейшие ограничительные меры" против России.

Кроме того, американского президента обидели "ложные", по его словам, высказывания канадского премьера Трюдо на итоговой пресс-конференции.

Неустойчивая погода

Лидер одной из крупнейших фракций Европарламента Удо Булман сравнил поведение Трампа на саммите G7 с неустойчивой погодой.

" Учитывая абсолютную изменчивость действий президента США, ЕС нужно быть сильнее и более единым, чем когда-либо, чтобы защищать международные ценности", — написал политик в Twitter.

Добрый знак

В Госдуме решение Трампа не подписывать итоговое заявление посчитали добрым знаком для России.

По словам члена комитета по международным делам Антона Морозова, Трамп показал желание вырабатывать взаимпоприемлемое согласие и нацелен на дальнейшие переговоры.

"Наконец-то приходит понимание, что не надо заниматься эскалацией напряженности", — отметил парламентарий.

Депутат выразил надежду, что США сменят свою тактику и поймут, что их санкции и давление не приемлемы для России. По его мнению, санкционная политика не приводит ни к каким положительным результатам ни для США, ни для их союзников.

"Переключил повестку"

Политолог Александр Асафов, в свою очередь, увидел в решении Трампа попытку отвлечь внимание от обсуждения протекционистского экономического курса Вашингтона.

По его мнению, Трамп понимал, что окажется перед серьезными аргументами. Ему могли напомнить о нарушении всестороннего сотрудничества, включая правила ВТО, торговых договоренностей, а также о недавно введенных пошлинах, рассказал эксперт в беседе c RT.

Специалист отметил, что именно поэтому американский лидер сразу же предложил вернуть Россию в G7 и потом пытался "переключить повестку". Уйти от болезненных вопросов не удалось, поэтому Трамп оборонялся встречными обвинениями, отметил политолог.

Асафов также отметил, что прошедший саммит был попыткой скрепить "стремительно расползающиеся отношения" коллективного Запада, однако американский президент не захотел идти на уступки.