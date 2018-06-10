Кортеж Ким Чен Ына в Сингапуре попал на видео

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Кортеж Ким Чен Ына, прибывшего в Сингапур на встречу с Дональдом Трампом, попал на видео. Несколько роликов опубликовало на своем YouTube-канале издание Straits Times.

На одном из них автомобили с северокорейскими флагами подъезжают к отелю St. Regis, в котором будет жить Ким Чен Ын и его делегация.

Предполагается, что лидеры США и Северной Кореи встретятся 12 июня. Стоимость проведения саммита оценивается в 20 миллионов долларов.

С Ким Чен Ыном уже встретился министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан. В Twitter он написал, что "поприветствовал" северокорейского лидера, и опубликовал фото момента рукопожатия.