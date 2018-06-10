Ким Чен Ын встретился с премьером Сингапура

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын и премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун во время встречи. 10 июня 2018

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын и премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун во время встречи. 10 июня 2018

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном.

Трансляция встречи велась в Facebook. Ким Чен Ын и Ли Сяньлун пожали друг другу руки и поприветствовали представителей делегаций обеих стран.

Ким Чен Ын поблагодарил правительство Сингапура за искренние усилия по проведению исторического саммита между ним и президентом США. В ответ Ли поблагодарил Кима за визит в Сингапур и за встречу с ним.

Ранее издание Straits Times сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в аэропорт Чанги в Сингапуре на самолете компании Air China.

На 12 июня в Сингапуре запланирован первый в истории саммит США и КНДР, на котором состоится встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. В районе сингапурской гостиницы St. Regis, где остановился лидер КНДР Ким Чен Ын, приняты усиленные меры безопасности.

Переговоры начнутся в 09:00 по местному времени (04:00 мск).