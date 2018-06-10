В ДНР заявили о пяти сбитых беспилотниках силовиков за месяц

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (124)

ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Украинские силовики активизировали воздушную разведку в Донбассе, за месяц ополченцами сбито пять беспилотников ВС Украины, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Отмечается усиление воздушной разведки противника на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. Только за прошлый месяц наши силы ПВО сбили в небе над республикой пять БПЛА оккупационных сил Украины", — сказал Безсонов.

Он отметил, что также фиксируется концентрация военной техники противника у линии соприкосновения в Донбассе.