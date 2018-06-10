Эксперт объяснил, почему Трамп не подписал итоговое коммюнике саммита G7

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите G7. 9 июня 2018

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите G7. 9 июня 2018

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа не подписывать итоговое коммюнике на саммите G7 — это попытка отвлечь внимание от обсуждения протекционистского экономического курса Вашингтона. Такое мнение в беседе с RT выразил политолог Александр Асафов.

"Трамп понимал, что окажется перед достаточно серьёзными аргументами, например, о нарушении всестороннего сотрудничества, включая правила ВТО, торговых договорённостей, а самый болезненный вопрос — недавно введённые пошлины", — пояснил эксперт.

По его мнению, именно поэтому американский лидер сразу же предложил вернуть Россию в G7 и потом пытался "переключить повестку". Уйти от болезненных вопросов не удалось, поэтому Трамп оборонялся встречными обвинениями, отметил политолог.

Асафов также отметил, что прошедший саммит был попыткой скрепить "стремительно расползающиеся отношения" коллективного Запада, однако американский президент не захотел идти на уступки.

Саммит "Большой семерки" проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Как сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, итоговый документ был согласован всеми странам. Однако позже стало известно, что Трамп отказался поставить подпись в коммюнике.

Незадолго до саммита G7 Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из ЕС и Канады, что вызвало критику в его адрес.