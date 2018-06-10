Эксперт объяснил, почему Трамп не подписал итоговое коммюнике саммита G7

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа не подписывать итоговое коммюнике на саммите G7 — это попытка отвлечь внимание от обсуждения протекционистского экономического курса Вашингтона. Такое мнение в беседе с RT выразил политолог Александр Асафов.
"Трамп понимал, что окажется перед достаточно серьёзными аргументами, например, о нарушении всестороннего сотрудничества, включая правила ВТО, торговых договорённостей, а самый болезненный вопрос — недавно введённые пошлины", — пояснил эксперт.
По его мнению, именно поэтому американский лидер сразу же предложил вернуть Россию в G7 и потом пытался "переключить повестку". Уйти от болезненных вопросов не удалось, поэтому Трамп оборонялся встречными обвинениями, отметил политолог.
Саммит "Большой семерки" проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Как сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, итоговый документ был согласован всеми странам. Однако позже стало известно, что Трамп отказался поставить подпись в коммюнике.
Незадолго до саммита G7 Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из ЕС и Канады, что вызвало критику в его адрес.