В Японии автомобиль врезался в супермаркет

ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Автомобиль врезался в здание супермаркета в японском городе Сибукава префектуры Гумма, ранения различной степени тяжести получили не менее 14 человек, еще один человек находится без сознания, передает телеканал NHK.

RT @ peiowolf 591108: When shopping at Gunma's supermarket (supermarket), a car came in and a big accident…. It was a direct hit if I lined up next to the cashier…



Police and ambulance also came but many injured. dangerous. pic.twitter.com/WVioJTH9Ad — FastNews00 (@fastnews00) 10 июня 2018 г.

По данным местной полиции, инцидент произошел около 16 часов по местному времени (10.00 мск). Автомобиль, за рулем которого находился 55-летний мужчина, влетел через стеклянную витрину в торговый зал супермаркета.

В результате девять человек получили тяжелые травмы, еще пятеро – травмы средней степени тяжести. Один человек находится без сознания.

Причина инцидента устанавливается. Других подробностей пока нет.