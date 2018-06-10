МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел Японии заявило России протест из-за начала работ по прокладке оптоволоконной линии на Курильские острова, сообщает газета Sankei.

В заявлении ведомства отмечается, что "осуществление такого крупномасштабного инфраструктурного проекта" не соответствует позиции Токио по вопросу о спорных территориях.

В начале недели Москва уведомила японское управление безопасности на море о том, что 10 июня начнутся работы по соединению Сахалина и южной части Курил линией волоконно-оптической связи. Японское ведомство, в свою очередь, предупредило о начавшихся работах своих моряков в регионе.

В январе президент Ростелекома Михаил Осеевский сообщил, что прокладку кабеля планируется завершить к 2019 году.