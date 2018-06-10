ЦИНДАО (Китай), 10 июн — РИА Новости. Владимир Путин рассказал, что обсудил с украинским президентом Петром Порошенко вопрос выдачи задержанных, включая судьбу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы воздержался, прежде всего, для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

Телефонный разговор между лидерами государств состоялся в субботу по инициативе украинской стороны.

Путин и Порошенко обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и выполнение Минских соглашений. Кроме того, они договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.

Добрый знак

В Совете по правам человека приветствовали достигнутую договоренность. Глава организации Михаил Федотов заявил, что следующим шагом могло бы стать решение об обмене заключенными в той или иной юридической форме. "Я рад, что гуманитарные соображения позволили сделать этот важный прорыв. Будем надеяться, что это добрый знак, я хотел бы видеть в этом надежду на решение проблем", — сказал глава СПЧ. © РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк "Давление и угрозы". В МИД рассказали о работе журналистов на Украине На переговоры Путина с Порошенко также отреагировал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Он выразил надежду, что разговор лидеров государств приведет к освобождению Вышинского.

"Потому что нет ничего важнее спасения людей, а здесь речь идет реально о спасении наших журналистов, это нужно делать и идти на разумные компромиссы и уступки", — отметил политик.

Дело Вышинского

В мае украинские власти начали уголовное преследование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его задержали возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить его на 60 дней под стражу без определения залога. На следующий день после решения суда перед зданием украинского посольства в Москве прошла акция в поддержку Вышинского.