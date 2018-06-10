ЦИНДАО (Китай), 10 июн — РИА Новости. Россия не выходила из состава "Большой восьмерки" и будет рада видеть государства-участники объединения в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается возврата России в "семерку", "восьмерку", мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть, у нас в Москве", — сказал на пресс-конференции Путин в Китае.

Президент РФ отметил, что разногласия в ходе переговорного процесса в рамках "Семерки" характерны для объединений государств. "Что касается различных сложностей в ходе переговорного процесса в рамках "Семерки", мне надо еще с этим познакомиться, я там в деталях ничего не знаю. Безусловно, это тоже представляет интерес, это крупнейшие экономики мира. Мы видим, что там есть и внутренние проблемы, ну чего не бывает?" — сказал Путин.

Он отметил, что споры возникают и в ЕАЭС. "Когда я смотрю, как у нас происходят дискуссии в ЕврАзЭС, у нас тоже споры возникают, и тоже не все всё сразу подписывают. Я думаю, это обычная практика, здесь нужно относиться к этому спокойно и без всякой иронии", — сказал он.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году она сократилась до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

Глава российского МИД Сергей Лавров тогда заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, РФ абсолютно удовлетворена форматом G20, который наиболее полно отражает расстановку сил и дает России максимальные возможности для раскрытия своего потенциала. Песков также заявлял, что Россия делает акцент не на "восьмерке", а на других форматах.