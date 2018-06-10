Иран готов усилить сотрудничество с ШОС в борьбе с терроризмом

Саммит ШОС в Китае. День второй

Саммит ШОС в Китае. День второй

ЦИНДАО (Китай), 10 июн – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил о готовности Тегерана усилить сотрудничество с ШОС в борьбе с терроризмом, призвав страны региона обмениваться разведывательной информацией, чтобы более эффективно бороться с сетью террористических группировок.

"В последние годы терроризм, сепаратизм и насильственный экстремизм распространился во многих частях мир, особенно в соседних с нами районах в Центральной и Западной Азии. Террористические группы взаимодействуют и набирают свежие силы из-за недостаточного обмена информацией среди стран региона. Поэтому усиление обмена развединформацией среди стран региона может эффективным образом ослабить сеть террористических группировок, действующих в регионе", — заявил Роухани, выступая на расширенном заседании ШОС.

Президент ИРИ заявил о необходимости создания регионального механизма для более эффективного противодействия террористическим группировкам. Он отметил, что Иран за последние десятилетия накопил ценный опыт в противодействии террористическим и экстремистским группировкам, и выразил готовность укрепить сотрудничество с ШОС в этой области.

"Исламская Республика Иран готова укрепить свое сотрудничество с ШОС в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом и распространением наркотиков", — заявил Роухани.

Он подчеркнул, что Иран привержен поддержанию мира, стабильности и развития в регионе и поэтому Иран может рассматриваться как надежный и безопасный партнер.