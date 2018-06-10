Иран поблагодарил Россию и Китай за поддержку ядерной сделки

ЦИНДАО (КНР), 10 июн – РИА Новости. Иран благодарит Россию и Китай за поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и приветствует усилия, предпринимаемые Москвой и Пекином, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.

"Я хотел бы поблагодарить Россию и Китай за поддержку СВПД, я приветствую ваши усилия", — заявил Роухани, выступая на заседании совета лидеров государств ШОС в расширенном составе.

Он подчеркнул, что "усилия США по навязыванию своей политики другим странам – это угроза для всех".

"Недавний пример такого одностороннего подхода – это выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), в то время как Иран выполнил все свои обязательства в рамках СВПД, и МАГАТЭ в 11 докладах признала, что Иран полностью соблюдает все условия ядерной сделки", — сказал Роухани.

Он особо подчеркнул, что " все стороны ядерной сделки ответственны за реализацию всех своих обязательств, принятых на себя в соответствии с СВПД".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.