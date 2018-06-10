Россия приветствует проведение саммита США и КНДР, заявил Путин

ЦИНДАО (Китай), 10 июн — РИА Новости. РФ приветствует саммит США-КНДР, позитивно оценивает настрой Сеула, Пхеньяна и Вашингтона на урегулирование ситуации на Корейском полуострове путем диалога, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании саммита ШОС в Китае.

"Существенное влияние на ситуацию с безопасностью на пространстве ШОС оказывает проблема корейского полуострова. Позитивно оцениваем настрой Пхеньяна, Сеула и Вашингтона на комплексное разрешение кризиса через диалог и переговоры в русле предложенной Россией и Китаем "дорожной карты" урегулирования", — сказал Путин.

"По линии ШОС следует и далее оказывать содействие нормализации обстановки в регионе. Россия приветствует предстоящий саммит США и Северной Корее и отмечает большой вклад КНР в разрешение кризиса на Корейском полуострове", — отметил президент.