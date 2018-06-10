Путин назвал возможные последствия выхода США из ядерной сделки с Ираном

ЦИНДАО, 10 июн — РИА Новости. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) способен дестабилизировать обстановку, вместе с тем Россия последовательно выступает за его выполнение, будет следовать своим обязательствам, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании саммита ШОС.

"Безусловно, наши страны не может не беспокоить то, что сейчас происходит вокруг иранской ядерной программы. Выход США из всеобъемлющего плана действий способен дестабилизировать обстановку", — сказал Путин.

"Россия выступает за последовательное, неукоснительное выполнение СВПД. Со своей стороны продолжим следовать всем взятым на себя обязательствам", — заверил он.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.