Путин призвал обратить внимание на борьбу с терроризмом в Афганистане

ЦИНДАО (КНР), 10 июн – РИА Новости. Ситуация в Афганистане в сфере борьбы с терроризмом требует особого внимания, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании совета лидеров государств ШОС в расширенном составе.

"Особого внимания требует ситуация в Афганистане, согласен с коллегами, которые об этом уже говорили, важно сообща бороться с исходящей с территории этой страны террористической угрозой, пресекать производство и транзит наркотиков, оказывать помощь Афганистану в деле национального примирения, экономического возрождения и стабилизации ", — заявил Путин.

Саммит ШОС проходит в китайского прибрежном городе Циндао 9-10 июня, по итогам саммита планируется подписание порядка 20 совместных документов, главным из которых станет Циндаоская декларация.