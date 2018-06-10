Путин назвал приоритетное направление взаимодействия в рамках ШОС

ЦИНДАО (Китай), 10 июн – РИА Новости. Приоритетным направлением взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества является борьба с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании совета лидеров государств ШОС в расширенном составе.

"Хотел бы подчеркнуть, что приоритетным направлением взаимодействия в рамках ШОС остается борьба с терроризмом, принимаемая сегодня программа по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму определяет ориентиры для сотрудничества в данной области на ближайшие три года, предусматривает проведение совместных учений и контртеррористических операций, налаживание более тесного обмена опытом и оперативной информацией", — заявил Путин.

Саммит ШОС проходит в китайского прибрежном городе Циндао 9-10 июня, по итогам саммита планируется подписание порядка 20 совместных документов, главным из которых станет Циндаоская декларация.