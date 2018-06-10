РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Путин назвал приоритетное направление взаимодействия в рамках ШОС

Сюжет:
Саммит ШОС в Китае (39)
07:0810.06.2018
(обновлено: 07:29 10.06.2018)
03481
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин. Архивное фотоВладимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

ЦИНДАО (Китай), 10 июн – РИА Новости. Приоритетным направлением взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества является борьба с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании совета лидеров государств ШОС в расширенном составе.

Официальные и неформальные встречи Путина в Китае
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПредседатель КНР Си Цзиньпин встретил прибывшего в Пекин Владимира Путина на площади перед Домом народных собраний.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 8 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Председатель КНР Си Цзиньпин встретил прибывшего в Пекин Владимира Путина на площади перед Домом народных собраний.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНынешняя поездка Путина - первый визит российского президента в Китай после переизбрания, а также первая встреча лидеров двух стран в этом году.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (справа) во время встречи в Пекине. Второй слева: заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Нынешняя поездка Путина - первый визит российского президента в Китай после переизбрания, а также первая встреча лидеров двух стран в этом году.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ качестве приветствия российского президента военный оркестр Народно-освободительной армии КНР исполнил несколько композиций. Сначала под залпы пушек прозвучали гимны России и Китая, а после музыканты исполнили "Катюшу".Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на площади Тяньаньмэнь в Пекине. 8 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
В качестве приветствия российского президента военный оркестр Народно-освободительной армии КНР исполнил несколько композиций. Сначала под залпы пушек прозвучали гимны России и Китая, а после музыканты исполнили "Катюшу".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкОбщаясь с прессой, президент России отметил, что "взаимодействие России и Китая носит стратегический характер, основанный на принципах равноправия, добрососедства и доверия".Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 8 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Общаясь с прессой, президент России отметил, что "взаимодействие России и Китая носит стратегический характер, основанный на принципах равноправия, добрососедства и доверия".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлавы двух стран провели переговоры в узком и широком составах. Владимир Путин отметил, что они прошли в конструктивной, деловой атмосфере.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в Пекине. 8 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Главы двух стран провели переговоры в узком и широком составах. Владимир Путин отметил, что они прошли в конструктивной, деловой атмосфере.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России приготовил и попробовал в Китае местную еду - гоубули. Это блюдо похоже на пельмени. Кроме того, президент вместе с председателем КНР приготовил фаршированные мясом и овощами блины, также являющиеся одним из наиболее популярных китайских блюд.Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпиня в Тяньцзине
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России приготовил и попробовал в Китае местную еду - гоубули. Это блюдо похоже на пельмени. Кроме того, президент вместе с председателем КНР приготовил фаршированные мясом и овощами блины, также являющиеся одним из наиболее популярных китайских блюд.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВо время поездки были заключены соглашения, касающиеся сотрудничества двух стран в торговле, энергетике, космосе, защите интеллектуальной собственности и других сферах.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Пекине
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Во время поездки были заключены соглашения, касающиеся сотрудничества двух стран в торговле, энергетике, космосе, защите интеллектуальной собственности и других сферах.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимиру Путину первому из глав государств вручили орден Дружбы Китайской Народной Республики.Орден Дружбы КНР для вручения президенту РФ Владимиру Путину
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимиру Путину первому из глав государств вручили орден Дружбы Китайской Народной Республики.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанк"Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне", — сказал на церемонии вручения ордена председатель КНР Си Цзиньпин.Председатель КНР Си Цзиньпин вручил президенту РФ Владимиру Путину орден Дружбы КНР. 8 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
"Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне", — сказал на церемонии вручения ордена председатель КНР Си Цзиньпин.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПо итогам переговоров лидеров двух стран было подписано заявление, в котором отмечается настроенность сторон на углубление сотрудничества по всем направлениям.Церемония вручения президенту РФ Владимиру Путину ордена Дружбы КНР
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
По итогам переговоров лидеров двух стран было подписано заявление, в котором отмечается настроенность сторон на углубление сотрудничества по всем направлениям.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПосле окончания официальных мероприятий лидеры двух стран на скоростном поезде "Хэсе" отправились из Пекина в город-порт Тяньцзинь. По пути поезд разгонялся до скорости 300 километров в час.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин едут на электропоезде в Тяньцзинь. 8 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
После окончания официальных мероприятий лидеры двух стран на скоростном поезде "Хэсе" отправились из Пекина в город-порт Тяньцзинь. По пути поезд разгонялся до скорости 300 километров в час.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ Тяньцзине, который находится на берегу Бохайского залива, Путин и Си Цзиньпин посетили товарищеский матч юных хоккеистов двух стран.Болельщики перед началом товарищеского хоккейного матча юношеских команд из России и КНР в Тяньцзине
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В Тяньцзине, который находится на берегу Бохайского залива, Путин и Си Цзиньпин посетили товарищеский матч юных хоккеистов двух стран.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПеред началом игры политики вышли на лед и пообщались с юными спортсменами.Президент РФ Владимир Путин во время посещения товарищеского хоккейного матча юношеских команд в Тяньцзине
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Перед началом игры политики вышли на лед и пообщались с юными спортсменами.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкЛидеры двух стран вбросили шайбу в игру, а потом поднялись на трибуну и смотрели матч оттуда.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения товарищеского хоккейного матча юношеских команд в Тяньцзине. 8 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Лидеры двух стран вбросили шайбу в игру, а потом поднялись на трибуну и смотрели матч оттуда.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Тяньцзине.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Тяньцзине. 8 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Тяньцзине.
/
"Хотел бы подчеркнуть, что приоритетным направлением взаимодействия в рамках ШОС остается борьба с терроризмом, принимаемая сегодня программа по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму определяет ориентиры для сотрудничества в данной области на ближайшие три года, предусматривает проведение совместных учений и контртеррористических операций, налаживание более тесного обмена опытом и оперативной информацией", — заявил Путин.

Саммит ШОС проходит в китайского прибрежном городе Циндао 9-10 июня, по итогам саммита планируется подписание порядка 20 совместных документов, главным из которых станет Циндаоская декларация.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена