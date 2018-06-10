Гоша Куценко попал в базу "Миротворца" из-за "проникновения" в Крым

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российский актер Гоша Куценко попал в базу украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма, сообщает "Страна.ua".
Артисту вменяют "организацию нарушения государственной границы Украины для проникновения в Крым группы иностранных граждан" а также "участие в пропаганде России и попытках легализации аннексии Крыма".
Гоша (Юрий) Куценко родился в Запорожье и окончил школу во Львове, после чего переехал в Россию.
Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по результатам референдума, последовавшего за госпереворотом в Киеве в феврале этого же года. За вхождение в состав Российской Федерации проголосовали 96,77 процента жителей Республики Крым и 95,6 процента избирателей Севастополя.