Гоша Куценко попал в базу "Миротворца" из-за "проникновения" в Крым

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российский актер Гоша Куценко попал в базу украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма, сообщает "Страна.ua".

Артисту вменяют "организацию нарушения государственной границы Украины для проникновения в Крым группы иностранных граждан" а также "участие в пропаганде России и попытках легализации аннексии Крыма".

Гоша (Юрий) Куценко родился в Запорожье и окончил школу во Львове, после чего переехал в Россию.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, где публикует информацию о журналистах, ополченцах из самопровозглашенных республиках на юго-востоке Украины и других гражданах, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года сайт обнародовал списки журналистов, включая иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего некоторым из них угрожали.

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по результатам референдума, последовавшего за госпереворотом в Киеве в феврале этого же года. За вхождение в состав Российской Федерации проголосовали 96,77 процента жителей Республики Крым и 95,6 процента избирателей Севастополя.